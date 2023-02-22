Kaf-Kaf’ta Okan krizi

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yılbaşında kulüp bulması istenen Okan Baydemir, transfer dönemi ikinci kez uzatılmasına rağmen halen takımdan ayrılmadı. Sezon başında Iğdır FK'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk yarıda yalnızca 9 maçta süre alabilen 32 yaşındaki oyuncu, aradan geçen 2 ayda halen bir kulüple anlaşmadı. Ocak ayının başında kadro dışı bırakılıp belirlenen özel program dahilinde antrenman yapması istenen Okan, sakatlık raporu alarak çalışmalara da çıkmıyor. Deneyimli ismin belirlenen program dahilinde antrenman yapmadığını noter aracılığıyla tespit ettiren Karşıyaka, oyuncuya ceza kesecek. Eğer Okan elde kalırsa mayıs ayında boşa çıkacak. Öte yandan imzalanan sözleşme gereği Okan Baydemir'e ikinci yarıda herhangi bir ödeme yapılmayacağı da öğrenildi.

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