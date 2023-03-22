KSK kritik virajda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor mağlubiyeti ve Eskişehirspor beraberliğiyle şampiyonluk yarışında zirvenin 11 puan gerisine düşen Karşıyaka, Play-Off'taki yerini de kaybetmemek için üst üste çıkacağı deplasmanları hatasız geçmeye çalışacak. Ligde 6 maçtır deplasmanda galip gelemeyen Karşıyaka, kalan 10 karşılaşmanın 6'sını dış sahada oynayacak. Bu hafta düşme hattından kurtulmaya çalışan Edirnespor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, ardından 1954 Kelkit Belediyespor'la yine gurbette rakip olacak.



136 GÜNDÜR KAZANAMIYOR

Son deplasman galibiyetini 6 Kasım 2022'de 136 gün sonra Yomraspor'u 1-0 yenerek alıp, ardından İzmir dışında çıktığı 6 sınavda 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle 18 puanın 15'ini kaybederek yarışta geri kalan Karşıyaka, tabloyu tersine çevirmek için mücadele edecek. Kalan 10 maçın yalnız 4'ünü evinde oynama dezavantajını yaşayacak Karşıyaka, Edirne'de tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Yeşil-kırmızılı ekip, Edirnespor ve Kelkit deplasmanlarının ardından normal sezonu Yomraspor, Amasyaspor FK (D), Ağrı 1970, Çatalcaspor (D), 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İdmanyurdu (D), Bld Kütahyaspor ve Elazığspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.



YENİ TRANSFERLER SESSİZ KALDI

Karşıyaka, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da işler istenildiği gibi gitmeyince teknik direktör Erman Güraçar'la yollarını ayırıp takımın başına Selahaddin Dinçel'i getirmişti. Ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu katan Karşıyaka'da, yeni transferler beklenen katkıyı veremedi. Tecrübeli çalıştırıcının raporuyla birlikte kadroya Ali Say, Burak Başkaya, Yılmaz Ceylan, Batuhan Akyüz, Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Ferhat Katipoğlu dahil edildi ve alternatifli bir kadro oluşturuldu. Yaklaşık 7 hafta geçmesine rağmen bu transferlerden sadece Yılmaz Ceylan 1 gollük katkı verebildi. Kalan 6 oyuncu ise düzenli süre bulamazken, skor katkısı da sağlayamadı.

DİĞER