Kaf-Kaf 3 kulvarda kahroldu

İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka'nın futbol, basketbol ve voleybol takımları geçtiğimiz hafta sonunu mağlubiyetle kapatarak camiaya büyük hayal kırıklığı yaşattı. TFF 3. Lig 1. Grup'ta bir dönem zirve hesapları yapan ancak daha sonra düşüş yaşayan Kaf-Kaf, düşme potasında bulunan ligin zayıf ekibi Edirnespor karşısında aldığı yenilgiyle Play-Off potasının dışına çıktı.
ZİRVENİN UZAĞINDA
Yeşil-kırmızılılar bir dönem puan farkını 6'ya kadar azalttığı zirvedeki Yeni Mersin'in 12 puan gerisine düştü. Şampiyonluk planlarken üst üste hedef şaşırıp irtifa kaybeden İzmir ekibi, 40 puanla 7. sırada konumlanarak kendini ilk 6 hesapları yaparken buldu. Kaf-Kaf, üst sıradaki takımların birbiriyle oynayacağı hafta sonu puan durumunda 1 basamak altındaki Kelkit ile deplasmanda karşılaşacak.
GELEN GİDENİ ARATTI
Teknik Direktör Selahaddin Dinçel göreve geldikten sonra 11 maçta 3 galibiyet alabilen Kaf-Kaf, Play-Off hattının dışına çıktı. Bu sezon Karşıyaka'nın başında 14 maça çıkan Erman Güraçar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyete imza atarken 1.86'lık puan ortalaması yakaladı. Dinçel ise 1.27'lik puan ortalamasında kaldı.
POTADA GALİBİYET SERİSİ BİTTİ
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde lider Türk Telekom'a 85-77 yenilen Pınar Karşıyaka, büyük fırsat kaçırıp zirve yarışında geriye düştü. Ligde evinde daha önce 158 gün önce Tofaş'a yenilen Kaf-Kaf'ın iç sahadaki 5 aylık 8 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. İzmir'de bu sezon 11 maçta 2. kez mağlup olan KSK, 22 maçta 16 galibiyette kaldı, hayal kırıklığı yaşadı.
HEDEFE ULAŞAMADI
Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde deplasmanda Edremit Bld. karşısına çıkan yeşil-kırmızılılar 3. sıradaki rakibine 3-2 yenilerek hüsran yaşadı. Play-Off'a kalma ihtimalini matematiksel olarak kaybeden KSK, 14 galibiyeti bulunan bir basamak üzerindeki 43 puanlı Muratpaşa Belediyespor'la aynı galibiyete ulaşsa bile puan olarak rakibinin gerisinde kalacak.
DOĞANCAN BİNGÖL