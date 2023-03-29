KSK’de sürpriz gelişme

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da dün hareketli saatler yaşandı. Farklı Edirnespor yenilgisiyle Play- Off hattının dışına çıkan Kaf-Kaf'ta fatura 47 yaşındaki teknik adam Selahaddin Dinçel'e çıktı. Önceki gün başkan Turgay Büyükkarcı önderliğinde toplanan futbol şube yönetimi, Dinçel'le ayrılık kararı alarak genç çalıştırıcının görevine son verdi. Kurmaylar, bu vedanın ardından sürpriz bir hamle yaparak sezona başladıkları teknik direktör Erman Güraçar'ı ise yeniden takımın başına getirdiği iddia edildi. Ligde 14. haftadaki 52 Orduspor yenilgisi sonrası görevine son verilen 48 yaşındaki teknik adam 11 haftalık ayrılığın ardından yeniden Kaf-Kaf'ın başına geçecek.



11 HAFTA SONRA DÖNÜYOR

Güraçar'ın yardımcılığını ise Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Harun Çakmak'ın yapacağı öğrenildi. 11 hafta görevde kalabilen Dinçel, sadece üç galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 14 puan toplamıştı. KSK, Erman Güraçar yönetiminde ise bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 26 puan almıştı.



"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLARIZ"

Karşıyaka Kulübü, henüz Erman Güraçar ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, genç teknik adam samimi açıklamalarda bulundu. Güraçar, "Takımı sezon başında biz kurduk. Şampiyon olmayı çok istiyorduk fakat daha sonra yollar ayrıldı. Şu anda kulüpten bana gelen herhangi bir teklif yok ama gelirse görevden kaçmayız. Yarım bıraktığımız işi geri dönüp, tamamlarız" diye konuştu.

DİĞER