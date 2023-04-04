Kaf-Kaf galibiyetle özgüven tazeledi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta teknik direktörlük görevini 4 aylık aranın ardından tekrar devralan Erman Güraçar yönetimindeki ilk sınavda 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 gibi farklı skorla yenip deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, 3 puandan çok daha fazlasını kazandı. Grupta Selahaddin Dinçel yönetimindeki son 3 haftayı 1 puanla geçip Play-Off hattından çıkan Kaf-Kaf, Kelkit zaferiyle büyük özgüven kazandı. Taraftarıyla arasındaki buzları eriten yeşil-kırmızılı ekip, 43 puanla 7. sıradaki yerini koruyup henüz 1 puan gerisinde olduğu Play-Off hattına dönemese de rakiplerinin takıldığı haftayı çok avantajlı geçti. Cumartesi günü sonuncu sıradaki Yomraspor'u ağırlayacak Karşıyaka, aylar sonra ilk kez seri yakalamaya çalışacak.

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