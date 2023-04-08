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Haberler Karşıyaka Karşıyaka seri peşinde

Karşıyaka seri peşinde

8.4.2023

Gazete

Karşıyaka seri peşinde
TFF 3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta 1954 Kelkit Belediyespor'u 3-0 yenerek deplasmandaki 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Karşıyaka, bugün son sıradaki Yomraspor'u aylar sonra galibiyet serisi yakalama hedefiyle ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Yeşil-kırmızılılarda Burak, Fatih Taşdelen ve Ertuğrul'un sakatlıkları bulunuyor. 15 maçtır seri galibiyet yakalayamayan Kaf-Kaf, taraftarlarının desteğiyle kazanıp Play-Off biletini almak istiyor. TFF 3. Lig'deki diğer Ege temsilcileri de bugün galibiyet kovalayacak. Ligde 2. Grup'ta Kuşadasıspor, Bayrampaşaspor deplasmanına çıkacak. Ayvalıkgücü Belediyespor, Trabzon'da Yeşilyurt DÇ Ofspor'la rakip olacak. Turgutluspor, Doğan Engin yönetimindeki ilk sınavda Kınay Bulvarspor'u ağırlayacak. 3. Grup'ta ise Efeler 09 SFK, Sapanca Gençlikspor'la, Akhisarspor da Çankaya FK'yla oynayacak. Bergama Belediyespor, ligden çekilen Malatya Arguvanspor'dan hükmen 3 puan alacak.
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