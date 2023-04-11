‘İnanmayan gitsin’

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde son sıradaki Yomraspor'la golsüz berabere kalarak Play-Off hattına dönen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, futbolculara sert çıktı. Yomra sınavının son bölümünde kendisine yönelik yapılan olumsuz tezahüratlarla sarsılan Büyükkarcı oyunculara yaptığı toplantıda, "Ben bu takıma inanıyorum. Biz bu sezon bu ligden üst lige çıkacağız. Ancak içinizde inanmayan, aidiyet duygusu hissetmeyen varsa şimdiden gitsin" şeklinde konuştu.

BİZDE ALACAK KALMAZ

Gitmek isteyene alacaklarının tamamını ödemeyi taahhüt eden Büyükkarcı, "Futbolcunun adı, kariyeri, takımdaki rolü önemli değil. Param içerde kalacak diye de korkmasın, gitmek isteyenin parasını da verip yollarız ama bu takım mutlaka hedefine ulaşacak. Taraftarın sabırsızlığını anlıyoruz. Biz de bu ligden kurtulmak istiyoruz. Kaliteli bir takım kurduk. Gelmez denilen oyuncuları getirdik. Ancak sonuca gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI YOK

Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar'ın Yomraspor maçının ardından futbolculara yönelik yaptığı, "Kendi egolarıyla hareket eden, davranışlarıyla takıma zarar veren kim varsa bundan sonra bizimle olmayacak" açıklamasının ardından takımda operasyon beklentisi oluşurken, kadro dışı bırakılan isimlerin olmayacağı öğrenildi. Güraçar'ın normal sezonun kalan 7 maçında formsuz oyuncuları kadro dışı bırakmak yerine antrenman ve maçlarda kendisini göstermeyen, beklentileri karşılamayan futbolcuları oynatmayacağı öğrenildi.