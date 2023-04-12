Karşıyaka deplasmanda

TFF 3. Lig 1. Grup'ta hafta sonu iç sahada Yomraspor'la golsüz berabere kalıp rakibi Nevşehir Belediyespor'un mağlubiyetiyle averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka, bugün Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak. 12 Haziran Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı hakem Muammer Sarıdağ yönetecek. Burak Karapınar'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta üst adalesinde ağrı hisseden Soner kadrodan çıkartılırken, Yomra önünde darbe alıp oyundan çıkan Mustafa Aşan'ın durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka grupta bitime 7 maç kala 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar, galibiyet serisi yakalayıp, Play-Off'u garantilemeleri gerektiğini söyledi.