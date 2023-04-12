  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka deplasmanda

Karşıyaka deplasmanda

İzmir ekibi, bugün saat 15.00’te Amasya ile 12 Haziran Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

12.4.2023

Gazete

Karşıyaka deplasmanda
TFF 3. Lig 1. Grup'ta hafta sonu iç sahada Yomraspor'la golsüz berabere kalıp rakibi Nevşehir Belediyespor'un mağlubiyetiyle averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka, bugün Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak. 12 Haziran Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Maçı hakem Muammer Sarıdağ yönetecek. Burak Karapınar'ın sezonu kapattığı Kaf-Kaf'ta üst adalesinde ağrı hisseden Soner kadrodan çıkartılırken, Yomra önünde darbe alıp oyundan çıkan Mustafa Aşan'ın durumu maç saati netleşecek. Karşıyaka grupta bitime 7 maç kala 44 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Erman Güraçar, galibiyet serisi yakalayıp, Play-Off'u garantilemeleri gerektiğini söyledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA