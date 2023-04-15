Sökespor’un Bülent’i var

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta lider Sökespor'da Bülent İnönü performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 21 karşılaşmada ilk 11'de görev yapan 28 yaşındaki savunmacı, savunmaya verdiği katkıya ek olarak attığı gollerle de takımına büyük katkı yaptı. Geride kalan süreçte rakip ağları 3 kez havalandırmayı başaran deneyimli defans oyuncusu, bu gollerin ikisini ise son karşılaşmada attı. Şampiyonluk yolunda her puanın değerli olduğu süreçte Bülent, Çiğli Belediyespor'u 3-2'lik skorla yendikleri mücadelede iki kez gol sevinci yaşarken, hayati öneme sahip 3 puanın alınmasında baş mimarlardan biri oldu.

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