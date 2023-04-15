  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Sökespor’un Bülent’i var

Sökespor’un Bülent’i var

15.4.2023

Gazete

Sökespor’un Bülent’i var
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta lider Sökespor'da Bülent İnönü performansıyla göz dolduruyor. Bu sezon 21 karşılaşmada ilk 11'de görev yapan 28 yaşındaki savunmacı, savunmaya verdiği katkıya ek olarak attığı gollerle de takımına büyük katkı yaptı. Geride kalan süreçte rakip ağları 3 kez havalandırmayı başaran deneyimli defans oyuncusu, bu gollerin ikisini ise son karşılaşmada attı. Şampiyonluk yolunda her puanın değerli olduğu süreçte Bülent, Çiğli Belediyespor'u 3-2'lik skorla yendikleri mücadelede iki kez gol sevinci yaşarken, hayati öneme sahip 3 puanın alınmasında baş mimarlardan biri oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA