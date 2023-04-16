Karşıyaka evinde çıkış arıyor

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta son 2 maçta 5 puan kaybederek bitime 6 hafta kala Play-Off hedefinin gerisine düşen Karşıyaka bugün BC Group Ağrı 1970 Spor'u çıkış yakalama hedefiyle ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Müsabakanın hakemi Okan Kayataş. Bilet fiyatları maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60, VIP 150, misafir tribün 35 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılılarda sezonu kapatan Burak Karapınar'ın yanı sıra Soner'in sakatlığı bulunuyor. Kötü gidişle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Karşıyaka, grupta 44 puanla Play-Off hattındaki Nevşehir Belediyespor'un 3 puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor. Hedefsiz kalan Ağrı 1970'in ise 34 puanı var.

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