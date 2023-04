Kaf-Kaf’a ağrı kesici

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, evinde Ağrı 1970 Spor'u 3-1 mağlup ederek averajla yeniden Play-Off'a yükseldi. KSK maça fırtına gibi başladı. 14'te sağ çaprazdan sıfıra inen Yılmaz'ın kale önüne çıkardığı topa Ali Say dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 20'de Ali Say'ın ortasını Emre kafayla indirdi, Yılmaz arka direkte bomboş tamamladı: 2-0. 32'de Muhammet Yılmaz karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-1.68'de soldan çalımlarla ceza alanına giren Emre Gemici'nin plasesi direkten döndü. 86'da Muhammet Mustafa, Mustafa Aşan'a yaptığı sert faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 88'de Özgür'ün pasında arka direkte Fatih Taşdelen farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. Maçı Kaf-Kaf'ın 3-1 kazandı.Karşıyaka-Ağrı 1970 arasında dün oynanan mücadeleyi AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Karşıyaka taraftarı, Ağrı 1970 ile oynanan karşılaşmada takımını yalnız bırakmadı. Maçtan önce stadın etrafında toplanıp tezahüratlar söyleyen yeşil-kırmızılılar, karşılaşma boyunca da bir dakika susmadı. Taraftarlar, dün galibiyeti futbolcularla birlikte kutlarken, kazanılan 3 puanda önemli pay sahibi oldu.Karşıyaka, Ağrı 1970 galibiyetiyle iki maçlık kazanamama serisine son verirken 6. sıradaki Nevşehir'in, Derince deplasmanında son dakikada yediği golle yenilmesiyle yeniden Play-Off'a adımını attı. Ligde son iki haftayı 1 puanla geçen yeşil-kırmızılılar, 47 puana ulaşırken, aynı puana sahip Nevşehir'i averajla geride bırakarak 6. basamağa yükseldi.SEzona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci devre peş peşe aldığı olumsuz sonuçlar nedeniyle Play-Off hattından bile çıkan Karşıyaka, Ağrı 1970 önünde aldığı 3 puan ile soluklandı. İlk yarı hızlı başladı ve Ali ile Yılmaz'ın golleri taraftarı coşturdu ancak Ağrı ekibi durumu 2-1'e getirince Kaf-Kaf biraz kontrolü kaybetti. Maçın ikinci yarısında ise kontrol büyük çoğunlukla Ağrı temsilcisindeydi. Art arda ataklar yapsa da kadro kalitesi nedeniyle golü bulamadılar. Son dakikalarda yeşil-kırmızılı ekibin oyuna sonradan giren ve her adımı gol kokan oyuncusu Fatih Taşdelen galibiyeti sigortalayan golü attı ve İzmir temsilcisi 3-1'lik net bir skorla kazandı. Bu puan hayati derecede önemli olabilir ancak İzmir ekibi 30. dakikadan sonra sergilediği oyunla geleceğe ışık vermedi. Olası bir Play-Off durumunda Karşıyaka'nın işi çok zor. Her şeye rağmen güzel hava, eski günlerden uzak "seyirci" ve 3 golle gelen 3 puan Kaf-Kaf'ı rahatlattı. Son haftalarda KSK'nin işi daha zor. İzleyip görelim.