İnatçı Kaf-Kaf

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon özellikle ikinci yarıdaki istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk hedefinin gerisinde kalan Karşıyaka, Play-Off yarışını bırakmadı. Şok puan kayıplarıyla son 7 haftada üç çıktığı Play- Off hattına her seferinde geri dönmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, son Amasyaspor yenilgisiyle 7. sıraya gerilerken evindeki Ağrı 1970'i net skorla geçip 47 puana taşırken, 3 puan önündeki Nevşehir'in mağlubiyetiyle yeniden averajla Play-Off'a girmeyi başardı. 23. haftada Karaköprü yenilgisiyle 7. sıraya gerileyip, bir sonraki hafta averajla 6. sıraya yerleşen KSK, 25. hafta Edirne yenilgisiyle yeniden kendini hattın dışında bulmuştu. İki hafta 7. sırada kalan Kaf- Kaf 27. hafta Yomra ile berabere kalmasına rağmen Nevşehir'in yenilgisiyle averajla yeniden Play-Off içinde yerini almıştı. Son Ağrı 1970 galibiyetiyle üç kez çıktığı Play-Off hattına geri dönen yeşilkırmızılılar, amansız bir yarışa girdiği Nevşehir Belediye'yi averajla geride bıraktı. Son 5 maç öncesi ikili averajda da rakibini geride bırakan Karşıyaka, kalan maçlarda Çatalca (D), 52 Orduspor FK, Yeni Mersin İY (D), Kütahyaspor ve Elazığspor'la (D) karşılaşacak.

DOSTLUK RÜZGARI

KARŞIYAKA'NIN galibiyeti ile biten karşılaşmanın ardından Tekinalp Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Tekinalp ve Fırat Kaya, Ağrı Spor 1970 futbolcularını ve teknik heyetini iftar yemeğinde misafir etti. Yemeğin ardından konuşan Kaya, Karşıyaka ile Ağrı arasında bir dostluk köprüsü kurulmasını istediğini söyledi. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İzmir ve Ağrı arasında yaklaşık bin 800 kilometre var ancak sadece futbol değil, her türlü spor ve sosyal aktivitelerde dostluk köprüsü kurulması en büyük hayalimiz. Bu konuda iki kentimizin başta çok değerli Valileri olmak üzere kentin ileri gelenleri ile birlikte spordan sanata her türlü hizmet yarışında katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.