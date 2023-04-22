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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’ta ilk hedef Play-Off

Kaf-Kaf’ta ilk hedef Play-Off

Karşıyaka Teknik Direktörü Erman Güraçar, “Seri yakalayıp ligi istediğimiz yerde bitireceğiz” dedi.

22.4.2023

Gazete

Kaf-Kaf’ta ilk hedef Play-Off
TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maç öncesi Play-Off hattını tekrar yakalayan Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar, ilk hedeflerinin final biletini almak olduğunu söyledi. Ligi şu an bulundukları basamakta bile bitirseler ilk hedefe ulaşacaklarını belirten Erman Güraçar, "Halen en azından grup ikincisi olarak direkt final oynama şansımız var. Kalan maçlarımızda maksimum puanı alıp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz. Üst gruptaki takımlar da istikrarsız sonuçlar alıyor. Seri yakalayıp Play-Off'a en iyi konumda kalmak istiyoruz" dedi.

GÖZLER ÇATALCA MAÇINDA
Bu hafta deplasmanda karşılaşacakları Çatalcaspor'un güçlü bir rakip olduğunu belirten Güraçar, "En büyük dezavantajımız maçın oynanacağı İzzettin Stadyumu'nun zemininin sentetik çim olması. Ancak bahane üretecek halimiz yok. Çıkıp kazanacağız" diye konuştu
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