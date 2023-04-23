Pazar şöleni

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri ligin sonuna yaklaşılırken, bugün kader maçlarında kritik karşılaşmalarda ter dökecek. 1. Grup'ta Ağrı 1970'i yenerek bitime 5 maç kala averajla Play-Off hattına dönen Karşıyaka bugün Çatalcaspor deplasmanına çıkacak. İstanbul Çatalca İzzettin Stadı'nda Ramazan Haymana'nın yöneteceği maç 15.00'te başlayacak. KSK'de sezonu kapatan Burak Karapınar'ın yanı sıra adalesinde yırtık olan Mustafa Aşan bugün yok. Özgür ve Fatih Aydın'ın sakatlıklarının durumu ise belirsiz.



KADER SINAVLARINA ÇIKACAKLAR

İkinci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Bld, Ege derbisinde Hüsnü Uğural Stadı'nda alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Turgutluspor'la 15.00'te kapışacak. Maçta Hakan Ergin düdük çalacak. Yine Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor'un 3. sıradaki Iğdır FK ile Özer Türk Stadı'nda saat 16.00'da oynayacağı maçı Hakan Ülker yönetecek.



PLAY-OFF SAVAŞI İYİCE KIZIŞTI

Üçüncü Grup'ta orta sıralarda yer alan Bergama Belediyespor, Play-Off hattında 4. basamaktaki Efeler 09 FK'yı 15.00'te 14 Eylül Stadı'nda konuk edecek. Ege derbisini hakem Osman Köksaldı yönetecek. Ligde kalmayı garantileyen Akhisarspor, deplasmanda Dağılgan Stadı'nda lider 68 Aksaray Belediyespor'a konuk olacak. Süleyman Soyutürk'ün düdük çalacağı zorlu karşılaşma 15.00'te başlayacak.

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