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Karşıyaka idare etti

Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda Çatalca ile golsüz berabere kalırken tek puanla yetindi. Kaf-Kaf, Play-Off yarışındaki rakibi Nevşehir Belediye’nin de takılmasıyla 48 puanla 6. sıradaki yerini korudu.

24.4.2023

Gazete

Karşıyaka idare etti
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Çatalcaspor ile 0-0 berabere kaldı. 23. dakikada Özgür sağ kanattan ceza sahasına sarkarak ortayı açtı. Barış beklemeden vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı. 35'te Yılmaz sol kanattan penaltı noktası üzerine topu ortaladı, Emre'nin kafasında top üstten auta gitti. 39'da Murat ceza yayı üzerinden rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ancak kaleci Yusuf'u geçmedi. 45+2'de Çatalcaspor savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Ali topu önünde buldu, şutunu kullanan oyuncu, topu auta gönderdi. İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

KALECİLER GEÇİT VERMEDİ
55'te Namık sağ kanattan serbest vuruş kullandı ancak kaleci Evren son anda topu kornere çeldi. 71'de Furkan soldan korner kullandı, Reha topa gelişine vurdu ancak kaleci Yusuf'u geçemedi. 75'te Ertuğrul sağ kanattan ortaladı, Ali meşin yuvarlağı auta gönderdi. 83'te Yılmaz, ceza yayı üzerinden aşırtarak topu Fatih Taşdelen ile buluşurdu, vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. Karşıyaka, deplasmanda Çatalca ile berabere kaldı.

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