Karşıyaka’da iki kadro dışı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da, bugün oynanacak kritik 52 Orduspor maçı öncesi şok kadro dışı cezası çıktı. Ligde final haftalarında önemli dönemeçte olan Karşıyaka'da Soner Birinci ve Recep Türköz teknik heyetin raporuyla süresiz kadro dışı bırakıldı. Devre arasında yarım sezonluğuna transfer edilen ön libero Soner, 5 maçta oynarken, sezon başında 1 yıllığına alınan orta saha Recep ise 5'i 11'de 20 lig maçında görev yapıp 1 gol attı.

BUGÜNKÜ RAKİBİ 52 ORDU

Ligde ilk 6 yarışı veren Karşıyaka, bugün en önemli rakiplerinden 52 Orduspor FK'yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 15.00'te başlayacak maçı hakem Tolga Akbaba yönetecek. Yeşil-kırmızılılar, taraftarlarının desteği ile 55 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibini yenerek ilk 6 içindeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Karşıyaka'da Onur Kolay sarı kart cezası nedeniyle bugün yok.