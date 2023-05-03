Taraftar çıkışı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta İzmir'de 52 Orduspor'a 2-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan Karşıyaka'da taraftarlar ikiye bölünürken, yönetimden jet açıklama geldi. Yenilgi sonrası bir kısım taraftarlar Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi tekrar istifaya davet etmişti. Yeşil-kırmızılı kurmaylar ise dün bir açıklama yayınlayıp kulübe koşulsuz destek olan Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu'na teşekkür etti. Karşıyaka yönetimi taraftarlar arasındaki eleştirilere de yanıt vererek tepkilerin tehlikeli boyutlara gelebileceğini ifade etti.



TRİBÜNLERE UYARI GELDİ

Eleştirilerin Karşıyaka kültürüne karşı doğru olmayan bir kültüre evrilmek adına tehlikeli olduğunu ifade eden yönetimin açıklamasında şu cümleler yer aldı: "Geride bıraktığımız süreçte Karşıyaka Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu her zaman olduğu gibi armanın peşinde, hiçbir menfaat beklemeksizin sadece Kafsinkaf aşkıyla takımının ve futbolcularının arkasında durmuştur. Sadece yapılması gerekeni yapan, takımı ve kulübünü hesapsız şekilde destekleyenlere bu tarz eleştiriler yapmak Karşıyaka kültürüne karşı doğru olmayan bir kültüre evrilmek adına çok tehlikelidir."



ERMAN GÜRAÇAR İLAÇ OLAMADI

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefini kaçırıp son 3 haftaya Play-Off hattının da 3 puan gerisinde giren Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar'ın takımdaki ikinci dönemi beklenildiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ikinci yarısında gelip düşme hattından uzaklaştırdığı Kaf-Kaf'la sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalayan Erman Güraçar'la yollar 14. haftanın sonunda ayrılırken, genç teknik adam 25. haftadaki 3-0'lık Edirnespor yenilgisi sonrası tekrar takımın başına geçti. Güraçar'la 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf, Play- Off hattıyla dışı arasında asansör oldu.

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