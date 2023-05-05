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Haberler Karşıyaka KSK'de kaptan gitti

KSK'de kaptan gitti

Play-Off’un dışına çıkan Karşıyaka’da taraftarla gerilim yaşayan Mustafa Aşan ile yollar ayrıldı

5.5.2023

Gazete

KSK’de kaptan gitti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışına erken havlu attıktan sonra bitime 3 maç kala Play-Off'un da dışında kalan Karşıyaka'da 9 yıldır takımda forma giyen kaptan Mustafa Aşan'la da yollar ayrıldı. Kötü gidişin ardından sezon başında alınan Recep Türköz ile ara transferde gelen Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın ile Burak Başkaya'yı süresiz kadro dışı bırakıp yolları erken ayırma kararı veren Kaf-Kaf'ta 5'inci veda takımın yıllardır sembol isimlerinden olan Mustafa Aşan'dan geldi. Alsancak Stadı'nda pazar günü 2-0 kaybedilen 52 Orduspor KF maçı sonrasında tepkili olan taraftarların, "Formayı çıkarın çıplak oynayın" tezahüratı üzerine soyunma odasına giderken formasını çıkarıp tribüne elleriyle veda eden 34 yaşındaki futbolcu, kulüpten ayrıldı.

FORMAYI 9 YIL TERLETTİ
2014'te Şanlıurfaspor'dan kiralık olarak geldiği Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunun devre arasında bonservisiyle dönen Mustafa Aşan, 9 sezon yeşil-kırmızılı formayı giydi. Kaf-Kaf'ta Spor Toto 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de oynayan futbolcu 2 kez küme düşme acısı, 2 kez de 3'üncü Lig'de Play-Off heyecanı yaşadı. 2 yıldır takım kaptanlığını sürdüren Mustafa Aşan 247 maça çıkıp 6 gol attı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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