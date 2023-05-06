Haydi KAF-KAF

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk iki yarışı veren Pınar Karşıyaka, bugün Bahçeşehir Koleji ile sahasında karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Üst üste ikinci deplasman mağlubiyetini geçen hafta Frutti Extra Bursaspor önünde almasına rağmen normal sezonun bitimine 3 hafta kala Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, ilk iki iddiası için bugün kazanmak zorunda. Bi maç eksiği olan rakibi Fenerbahçe'nin iki galibiyet altında bulunan yeşil-kırmızılılar, kazanarak şansını son iki maça taşımak istiyor.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI

Ligde Kaf-Kaf'ın 27 maçta 19 galibiyeti bulunurken, Play-Off biletini kapmak isteyen Bahçeşehir Koleji'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. Sahasında bu sezon sadece iki yenilgi alan yeşil-kırmızılılar, 14 maçta 11 galibiyetle taraftar kozunu skora iyi yansıttı.

BİLETLER 50 LİRA

YEŞİL-KIRMIZILI yönetim, kritik karşılaşmanın bilet fiyatlarını da belirledi. Yeşil-kırmızılılar, bugünkü Bahçeşehir Koleji biletlerini öğrenci 50 TL, tam 100 TL, VIP 400 ve 2 bin TL olarak açıkladı. Taraftarların, Mustafa Kemal Atakürk Karşıyaka Spor Salonu'nu bugün tamamen doldurmaları bekleniyor.