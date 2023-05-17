KSK kahroldu

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, sezonun son iç saha maçında şampiyonluk yarışındaki Belediye Kütahyaspor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen rakibi Nevşehir Belediyespor da kazanınca Play-Off şansını kaçırdı. 10. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Ali Say'ın şutunu kaleci kornere çeldi. 33'te Caner, Kütahya ceza sahasına girerken Gökhan'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Erdem Mertoğlu penaltı noktasını gösterdi. Emre Gemici, kaleci Hasan kullandığı penaltıyı kurtarsa da dönen topu ağlara yolladı: 1-0. 45+2'de skora eşitlik geldi. Sol kanattan Muhammet Enes'in kullandığı korneri ceza alanında Erdinç kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1.

MUSTAFA SON SÖZÜ SÖYLEDİ

53'te dakikada Kütahyasporlu Talha'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruş üst direğe çarpıp auta çıktı. 81'de Karşıyaka yeniden öne geçti. Defanstan gönderilen uzun topla defansın arkasına sarkan Fatih Taşdelen, topu ceza sahası dışından kalesinden çıkan Hasan'ın üzerinden aşırtmayla ağlara gönderdi: 2-1. 90+5'te Mustafa Durgun soldan ceza alanına girerek skoru ilan etti: 3-1. Maç 3-1 sona erdi.

Güraçar'dan tek değişiklik

Karşıyaka'nın sahasında Belediye Kütahyaspor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Erman Güraçar son haftalarda sahaya sürdüğü kadroyu büyük oranda korurken dün tek değişime gitti. Genç çalıştırıcı orta sahada görev yapan deneyimli futbolcusu Fatih Ergen'i yedek bekletirken, yerine hücum oyuncusu Namık Barış'ı ilk 11'e monte etti.