Kaf-Kaf’ta yaprak dökümü

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta çalkantılı günler geçiren Karşıyaka'da ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Play-Off'a bile kalamayan Kaf-Kaf'ta takımın kilit oyuncuları kendilerine kulüp aramaya başladı. Son haftalardaki başarısızlıklar nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşan oyunculardan Emre Gemici ve Fatih Taşdelen, ayrılık hazırlığına giriştiği iddia edildi. İkinci devre yaptığı çıkışla bu sezon 12 gol atan Gemici ile sezon başından beri attığı 14 gol ile takımı sırtlayan Taşdelen, 2. ve 3. Lig'den kulüpler ile temasa geçmeye başladı. Kongre sürecine giren ve muhalif sesler nedeniyle belirsizliğin hakim olduğu İzmir ekibinde yeniden bir yapılanma gündeme gelebilir. Taraftarın tepkisi nedeniyle ayrılması an meselesi olan tecrübeli ikilinin ardından takımdaki diğer futbolcularında veda etmesi gündemde.



AYRILIKLARIN DEVAMI GELEBİLİR

Teknik direktör Selahaddin Dinçel'in ardından takımın başına geçen ve ikinci döneminde de başarılı sonuçlar alamayan Erman Güraçar, radikal bir karar alarak Recep Türköz Soner Birinci, Nuri Fatih Aydın, Burak Başkaya ve futbolu İzmir temsilcisinde bırakma hayalleri kuran Mustafa Aşan'ı kadro dışı bırakmıştı.

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