KSK hareketli

TFF 3. Lig'de şampiyonluk hedefine yine ulaşamayıp üst üste 6. sezonda da aynı ligde mücadele edecek olan Karşıyaka'da hareketli saatler yaşanırken, gündemin ilk sırasında teknik direktör değişikliği olduğu öğrenildi. Aynı sezon içinde iki kez göreve gelip sezon sonu sözleşmesi biten Erman Güraçar'la yeniden anlaşmayı düşünmeyen yeşil-kırmızılıların henüz genç teknik adamla resmi olarak yollarını ayırdığını açıklamamasına rağmen üst takımın eski çalıştırıcılarından Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ı aldığı kaydedildi. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın ilk etapta daha önce kulübe 2009 yılında Süper Lig için Play- Off finali oynatan Reha Kapsal ve 1. Lig'de birçok şampiyonluğu bulunan Mehmet Altıparmak üzerinde durduğu öğrenildi. Karşıyaka'da son olarak 2011'de çalışan Kapsal, 2014'ten beri teknik direktörlük yapmayıp 9 yıldır ulusal spor kanallarında yorumcu olarak görev alıyor. Daha önce Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Reha Kapsal, Altay ve Ankaraspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Başkan Büyükkarcı, Reha Kapsal'la önceki sezonlarda da görüşmüştü.



ALTIPARMAK BEKLENİYOR

Karşıyaka, teknik direktörlük için Mehmet Altıparmak konusunda da liglerin bitmesini bekliyor. Kariyerinde 2018'de Erzurumspor, 2019'da Gaziantep FK ve 2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarıp üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Altıparmak, halen çalıştırdığı Esenler Erokspor'la 2. Lig'de Play-Off'ta grup finaline yükselme mücadelesi veriyor. İstanbul ekibiyle sözleşmesi olan Altıparmak için Play-Off'ların sonucunun beklendiği öğrenildi. Karşıyaka'da futbol şubesiyle ilgili uzun süredir yoğun eleştiri alan başkan Turgay Büyükkarcı, şube yönetiminde de değişiklik planlıyor.

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