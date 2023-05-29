TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da teknik trafik yaşanıyor. Gelecek sezona iddialı girmeyi hedefleyen İzmir temsilcisinde gelecek sezon planlaması başlarken, yönetim tecrübeli bir çalıştırıcı için kolları sıvadı. Teknik direktör Erman Güraçar'la yola devam etmeme kararı alan yönetimin Reha Kapsal ve Mehmet Altıparmak'ın ardından gündemine Önder Karaveli ile Reha Erginer'i de aldığı ifade edildi.

ALTIPARMAK LİSTENİN BAŞINDA

Bu sezon Play-Off oynama şansını kaçıran yeşilkırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı'nın geniş bir teknik direktör listesi belirlediği ve listedeki teknik direktörlerle yakın zamanda görüşme yapacağı kaydedildi. Üst liglerde tecrübesi olan bir teknik adamla uzun vadeli kontrat yapmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı'nın listenin başına kariyerinde 2018'de Erzurumspor, 2019'da Gaziantep FK ve 2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarıp üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Mehmet Altıparmak'ı aldığı öğrenilirken, ardından Manisaspor, Boluspor, Balıkesirspor ve Denizlispor gibi ekipleri çalıştıran Reha Erginer'in ön planda olduğu ifade edildi.

ALTERNATİF İSİMLER ARTACAK

Geçici olarak Beşiktaş'ta ve son olarak Adanaspor'da teknik direktörlük yapan Önder Karaveli'nin bu isimler arasında son seçeneklerden olduğu belirtilirken, 9 yıldır yeşil zeminden uzak olan Reha Kapsal'ın da kurmaylardan büyük bir kısmından geçer not alamadığı iddia edildi. Yeşil-kırmızılılarda alternatif isimlerin artacağı da kaydedildi.