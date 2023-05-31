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KSK turladı

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi Play-Off turunda yeşil-kırmızılılar, Frutti Extra Bursaspor’u ikinci müsabakada da yendi ve rakibini beklemeye başladı.

31.5.2023

Gazete

KSK turladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 92-76 yendi. Serideki durumu 2-0'a getiren İzmir temsilcisi, yarı finale yükseldi. Kaf- Kaf, rakibini beklemeye başladı. Karşılaşmaya Astacio'nun ikili oyunlardan boyalı alana devrilerek bulduğu 6 sayıyla hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, dış atışlardan da Vittorio Brown'un isabetleriyle ilk periyodu 27-10. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Kaf-Kaf, soyunma odasına 53-36 üstün girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Üçüncü çeyrekte Astacio ile pota altında etkili olan Pınar Karşıyaka, Angola ve Vittorio Brown ile de set hücumlarından sayı buldu ve 25. dakikaya 64-43 skor avantajıyla girdi. Bu dakikadan sonra seyirci desteğini de arkasına alarak savunmadaki sertliğini ve hücumdaki agresifliğini arttıran Frutti Extra Bursaspor, parkedeki ilk 5'nin tamamından skor desteği alarak farkı final periyoduna girerken azaltmayı başardı: 63-73. Son çeyreğe umutlu başlayan Frutti Extra Bursaspor karşısında oyun disiplininden kopmayan Pınar Karşıyaka, rakibin skorda tekrardan geri gelmesine izin vermeyerek parkeden 92-76 galip ayrıldı.

FATURA AĞIR OLDU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçının faturası Pınar Karşıyaka'ya ağır oldu. Karşılaşma sırasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kez anons yapılırken, merdiven boşluklarının dolu olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. TBF tarafından yeşil-kırmızlı ekibe, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 150 bin TL, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle ise 52.734,37 TL ceza verildi. Böylece Kaf-Kaf, toplamda 202.734,37 TL ceza almış oldu

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