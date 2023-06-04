Karşıyaka’da Ergüllü’ye destek

KARŞIYAKA Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu, basketbol şube eski başkanı İlker Ergüllü'nün başkan adaylığına destek verdi. Yeşil-kırmızılılarda 5.5 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'ya taraftarlar adına kongre çağrısı yapan Taner Ütüklerli, "Bir haftadır görüşülen insanlar bizim için çok kıymetli ama maalesef pozitif bir sonuç yok. Yönetime girmeyecek Mustafa Özçakar gibi camiamızın, taraftarımızın saygı duyduğu, güvendiği insanları algı malzemesi yapmanız bizi üzüyor" dedi. Ergüllü başkanlığında çok güçlü bir oluşum olduğunu aktaran Ütüklerli, "Maddi katkı anlamında fedakarlıktan kaçınmayacak ve şirketleşme gibi bir düşünceleri de olmayan bu oluşum yönetime talip. Biz İlker Ergüllü ve ekibine inanıyoruz" diye konuştu. Karşıyaka'da yönetim, seçimli genel kurul taleplerine yanıt vermemişti.

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