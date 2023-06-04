  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Karşıyaka Karşıyaka’da Ergüllü’ye destek

Karşıyaka’da Ergüllü’ye destek

Kırmızı-yeşillilerde İlker Ergüllü’nün başkan adaylığına taraftarlardan destek geldi. Büyükkarcı’ya kongre çağrısı yapıldı

4.6.2023

Gazete

Karşıyaka’da Ergüllü’ye destek
KARŞIYAKA Taraftarlar Derneği ve Çarşı Grubu, basketbol şube eski başkanı İlker Ergüllü'nün başkan adaylığına destek verdi. Yeşil-kırmızılılarda 5.5 yıldır kulübü yöneten Başkan Turgay Büyükkarcı'ya taraftarlar adına kongre çağrısı yapan Taner Ütüklerli, "Bir haftadır görüşülen insanlar bizim için çok kıymetli ama maalesef pozitif bir sonuç yok. Yönetime girmeyecek Mustafa Özçakar gibi camiamızın, taraftarımızın saygı duyduğu, güvendiği insanları algı malzemesi yapmanız bizi üzüyor" dedi. Ergüllü başkanlığında çok güçlü bir oluşum olduğunu aktaran Ütüklerli, "Maddi katkı anlamında fedakarlıktan kaçınmayacak ve şirketleşme gibi bir düşünceleri de olmayan bu oluşum yönetime talip. Biz İlker Ergüllü ve ekibine inanıyoruz" diye konuştu. Karşıyaka'da yönetim, seçimli genel kurul taleplerine yanıt vermemişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA