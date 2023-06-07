Kaf-Kaf’ta Güneş gitti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi futbol şube yapılanmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-kırmızılı kulübün alt yapısında yetişen futbolcu, teknik direktör ve son 4 yıldır sportif direktör olarak görev yapan Atilla Güneş görevi bıraktı. Yeni sezon öncesi görevinden ayrılmak istediğini başkan Turgay Büyükkarcı'ya ileten Atilla Güneş yeni sezonda Karşıyaka Spor Kulübü'nde görev almayacak.

Güneş'in yakın çevresine, "Futbol şubede bir yapılanma var. Evim dediğim Karşıyaka Spor Kulübü'ne hiçbir zaman zarar vermek istemem. Ben bu tesislerin içinde de olsam, dışında da olsam bu armanın başarısı için çabalarım. Tökezlediği zaman elini ovuşturan Karşıyakalılardan olmam" dediği öğrenildi. Atilla Güneş'in ilerleyen günlerde açıklama yapması beklenirken, öte yandan Kaf-Kaf'ta Başkan Turgay Büyükkarcı, Osman Dal, Ayhan Gültekin, Mehmet Peköz ve Tayfun Yelkenbiçer'den oluşan yeni futbol şube yönetimi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TEKNİK ADAM ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

FUTBOL şubesi bugüne kadar Mehmet Altıparmak ve Reha Erginer ile görüştü. Yönetimin ismini sakladığı ve görüşmeleri çok gizli yürüttüğü iki deneyimli teknik adamla daha temasta olduğu öğrenildi. Karşıyaka'da oluşan yeni futbol şube yönetiminin en kısa sürede yeni teknik direktörünü belirleyip transfere yöneleceği belirtildi.

KARSIYAKA'DA KONGRE YAPILMAYACAK

KARŞIYAKA'DA Başkan Turgay Büyükkarcı'nın sosyal medyadaki tepkilere rağmen seçimli kongreyi gündeme almayacağı öğrenildi. Temmuz 2021'de 3 yıllığına yeniden seçilen ve görev süresinin dolmasına 1 sene daha olan Büyükkarcı'nın şube bütçesini de 35 milyon TL'ye çıkardığı ifade edildi.