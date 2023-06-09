Karşıyaka bekleyişte

TFF 3. Lig'de yeni futbol şube yönetimini büyük oranda netleştiren Karşıyaka, teknik direktör konusunda adım atmak için liglerde Play-Off'ların bitmesini bekliyor. Hem basketbol takımı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkma mücadelesi veren hem de futbolda talip olduğu teknik direktörlerle ilgili Play-Off finallerinde alınacak sonuçları bekleyen Karşıyaka, pazartesi günü şube toplantısı yapacak.

Başkan Turgay Büyükkarcı, yıllardır başarıya hasret kalan futbol şubesini tamamen daha önce takımın Spor Toto 1'inci Lig'de yer aldığı dönemde şubede görev yapan Osman Dal, Tayfun Yelkenbiçer, Ayhan Gültekin, Mehmet Peköz ve halen şubede yer alan İrfan Ilgazlı'yla İbrahim Palaoğlu'na emanet edecek. Karşıyaka'nın teknik direktörlük için talip olduğu Mehmet Altıparmak ve Erkan Sözeri'nin kulüpleriyle sözleşmeleri sürerken, Ahmet Yıldırım'ın takımı 24Erzincanspor da Play-Off'ta finale çıkmaya çalışıyor.