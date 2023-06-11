Süper Kaf-Kaf

Süper Lig'de nefes kesen yarı final serisinde Pınar Karşıyaka evinde Türk Telekom'u mağlup etti. Maça konuk ekip hızlı başladı. Skorer oyuncuları Jones ve Grant ile sayılar bulan Telekom, bir anda farkı 10 sayıya kadar çıkardı. İkinci çeyrekte fark 14'e kadar çıktı. Moladan sonra toparlanan Kaf-Kaf, üst üste üçlüklerle farkı eritti ancak Türk Telekom Jones ile sayılar bulmaya devam etti. Savunmasını sertleştiren kırmızı-yeşilliler, Thomas Akyazılı ve Angola'nın üçlükleriyle ilk yarıda son 4 dakikaya girilirken farkı 3'e indirdi: 37-40. Çeyreğin son bölümünde şut yüzdesini yukarıya çekerek öne geçen ev sahibi ekip, son saniyelerde Vitto Brown'ın pota altındaki basketiyle ilk yarıyı 50-47 önde bitirdi.

SON SANİYELER NEFESLERİ KESTİ

Üçüncü çeyrek, ev sahibinin baskısıyla başladı. Telekom farkı 1'e indirse de, Thomas, Delgado ve McCollum'un sayılarıyla sayılarıyla farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55. Pınar Karşıyaka üst üste hücumlardan boş dönerken, Jones ve Taylor ile Telekom eşitliği sağlamayı başardı. Son bölümde McCollum ve Brown ile skor üreten Kaf-Kaf son çeyreğe 75-72 önde girdi. Tansiyonun çok yüksek seyrettiği 4. çeyrek, şut düellosu şeklinde geçti. Eşitlikle girilen son saniyelerde faul çizgisinden bulduğu sayılarla Karşıyaka 4 sayı farkla öne geçti. Son saniyelerde Telekom üst üste üçlüklerde isabet bulamayınca Kaf-Kaf maçı kazandı.

FİNALDE RAKİP ANADOLU EFES

8 yıl sonra tekrar finale çıkmayı başaran Pınar Karşıyaka'nın rakibi Fenerbahçe'yi eleyen Anadolu Efes oldu. Karşıyaka, koç Ufuk Sarıca ile şampiyon olduğu 2014-2015 sezonunda da finalde Efes ile karşılaşmış ve seriyi 4-1 kazanmıştı. Ufuk Sarıca, kırmızı-yeşillilerle ikinci kez şampiyon olmak için uğraşacak.