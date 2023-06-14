Kaf-Kaf’ta işlem tamam

ÜÇÜNCÜ Lig'de şampiyonluk hedefini tutturamayan Karşıyaka'da yeni oluşturulan futbol şube yönetimi sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-kırmızılılar, sportif direktör ve teknik direktör sorununu çözdü. Kaf-Kaf'ta Ayhan Gültekin, Osman Dal ve Mehmet Peköz'den oluşan şube yönetimi, sportif direktörlüğe Karşıyaka spor okullarında futbola başlayan, uzun yıllar A Takım forması da giyen Korhan Özen'i getirdi. 2. Lig'de şampiyon olan takımda da görev yapan 43 yaşındaki Korhan Özen, Mehmet Altıparmak ve İsmail Kartal'ın ekibinde Süper Lig ve 1. Lig'de çalışmıştı.

ERSİN AKA İMZAYA HAZIR

KSK, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Mersin İdman Yurdu'nu şampiyon yapan teknik direktör Ersin Aka ile her konuda anlaşma sağladı. Karşıyaka'da yeni teknik patronun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor. 45 yaşındaki teknik adam, daha önce Buca 1928, Erzin Bld, Ankara Demir'de de çalışmıştı.

AYHAN GÜLTEKİN: HASRET BİTECEK

KARŞIYAKA Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin, Mehmet Peköz ve Osman Dal ile yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Gültekin, "Sportif direktörlük için Korhan Özen göreve başladı. Teknik direktörlük için Ersin Aka ile tüm şartlarda anlaştık. Önümüzdeki günlerde imza atacak. Ben tribünden gelen bu renklere gönül vermiş Karşıyakalıyım. İpi göğüsleyecek bir takım kurmak için gece gündüz çalışacağız. Bu sezon büyük Karşıyaka taraftarının hasretine son verilecek" dedi.