KSK direnemedi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin nefes kesen ilk maçında Pınar Karşıyaka deplasmanda Anadolu Efes'e 82-78 mağlup oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi, seride 1-0 geriye düştü. Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı serinin ikinci müsabakası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, Larkin-Micic ikilisinin 18 sayı kaydettiği ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. İkinci periyotta da iyi performansını sürdüren Anadolu Efes, dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada 15 sayılık fark yakaladı: 33-18. Pınar Karşıyaka, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle toparlanarak 16. dakikada farkı 7 sayıya indirdi: 35-28. Kalan bölümde hücumda daha etkili olan ve farkı yeniden açan Anadolu Efes, soyunma odasına 43-29 üstün gitti.

SON BÖLÜMLER NEFES KESTİ

İki takımın da karşılıklı sayılar kaydettiği 3. periyodun ilk bölümü dengeli geçti. Art arda bulduğu 3 sayılık basketlerle skor üreten Pınar Karşıyaka, 28. dakikada farkı 5 sayıya (59-54) indirirken, Anadolu Efes son çeyreğe 62-56 önde girdi. Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda daha istekli başlayan Pınar Karşıyaka, Brown'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 34. dakikada ilk kez öne geçti: 66-67. Skor üstünlüğünün el değiştirdiği kalan bölümde Pınar Karşıyaka'nın faul hakkının dolmasını iyi değerlendiren Anadolu Efes, bu şekilde bulduğu sayılarla karşılaşmadan 82-78 galip ayrıldı.

DEPLASMAN YASAĞI KALKSIN TALEBİ

Karşıyaka taraftarı, ligde sezon başından beri uygulanan deplasman yasaklarının finalde iki takım için de kaldırılmasını talep etti. Karşıyakalılar, dünyada hiçbir final serisinin taraftarsız oynanmadığını belirtti. İlk mücadelede deplasman yasağı oynanırken yarın oynanacak karşılaşmada yasağın kalkıp kalkmayacağı merak konusu.

DEV EKRANDAN İZLEDİLER

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan Play-Off final serisi müsabakasını yeşil-kırmızılılar, KSK Fan Zone'de kurulan dev ekrandan takip etti. Yeşil-kırmızılı taraftarlar serideki ikinci ve üçüncü müsabakayı da dev ekrandan izleyebilecek