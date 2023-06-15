Yaparsın KSK

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off final serisinin ilk maçında Anadolu Efes'e deplasmanda 82-77 yenilen Pınar Karşıyaka, bugün ikinci karşılaşmada seriyi eşitleyip avantajı eline geçirmeye çalışacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. İlk maçta 16 sayı farkla geriye düşmesine rağmen dördüncü periyotta öne geçmeyi başaran Pınar Karşıyaka, son anlarda mağlubiyetten kurtulamayıp fırsat tepti.

ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Euroleague'de 2021 ve 2022'de üst üste 2 kez şampiyon olan güçlü rakibiyle bu sezon oynadığı üçüncü maçta ilk kez yenilen Pınar Karşıyaka, bugün kazanırsa 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride evinde üst üste 2 maç oynama avantajına sahip olacak. Anadolu Efes'i final serisinin üçüncü maçında 17 Haziran Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek yeşil-kırmızılılarda şampiyonluğu çok istediklerini belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Bazı hayaller gerçek olmayı fazlasıyla hak ediyor. Umarım bunu hep beraber başarırız" dedi.