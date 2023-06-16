KSK yine kayıp

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 2'nci maçında da Anadolu Efes'e deplasmanda 85-68 mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk 3 dakikayı 13-4 önde geçti. Son bölümde sayılar bulan Karşıyaka, farkı 5'e kadar indirdi ve ilk periyot, 21-16 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta fark 12 sayıya kadar çıksa da hücumda toparlanan Karşıyaka, periyodun bitimine 3 dakika kala farkı tekrardan tek hanelere indirdi: 39-30. Kalan bölümde farkı koruyan Efes, ilk yarıyı 43-35 önde kapattı.

FARKI BİRE İNDİRSE DE SONU GELMEDİ

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf Pınar Karşıyaka oldu. Savunmada rakibine kolay şansı tanımayan Karşıyaka, hücumda da etkili olunca bitime 5.23 kala farkı 1'e kadar indirdi: 47-46. Toparlanan Anadolu Efes, bitime 2.16 kala farkı tekrardan 6'ya çıkardı: 55-49. Kalan bölümde farkı koruyan ev sahibi ekip, son periyoda 58-54 önde girdi. Karşılıklı sayılarla başlayan 4. çeyrekte Efes, bitime 7.33 kala farkı 9'a çıkardı: 67-58. Maçın kalan bölümünde farkı daha da açan A. Efes, mücadeleden 85-68 galip ayrılarak durumu 2-0'a getirdi.

SARICA İHRAÇ EDİLDİ

Anadolu Efes'in Pınar Karşıyaka'yı konuk ettiği karşılaşmada deplasman ekibinin başantrenörü Ufuk Sarıca, aldığı iki teknik faulün ardından oyundan ihraç edildi. İlk teknik faulünü karşılaşmanın bitimine 5.24 kala alan Sarıca, itirazlarını sürdürünce mücadelenin bitimine 4.40 kala bir teknik faul daha alarak oyundan ihraç edildi.

SERİNİN 3. MAÇI YARIN İZMİR'DE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin 3'üncü maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.