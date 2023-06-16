Sultanlar kayıp

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta ikinci maçında Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadeleye iyi başlayan Polonya karşısında topu karşılamada sıkıntılar yaşayan milliler, ilk seti 25-22 kaybetti: 1-0. İkinci sette de oyunun hakimiyetini eline geçiren Polonya 25-20'lik skorla maçta 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette uzun süre maçı önde götüren ay-yıldızlılar, rakibine yakalandı. Son anlar nefesleri kesen bir mücadeleye sahne olurken, millilerin üst üste yaptığı hatalar sonrası Polonya seti 30-28 karşılaşmayı da 3-0 kazanmasını bildi. Hong Kong'da gerçekleştirilen ikinci hafta mücadelesine önceki gün 3-0'lık Hollanda galibiyetiyle başlayan "Filenin Sultanları", üçüncü maçında ise bugün saat 08.30'da Kanada ile karşılaşacak. Milli takımın ligde 4 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.