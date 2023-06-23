Karşıyaka’da şok istifa

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2021'de potada şube başkanlığını yürüten Cem Karas, istifa dilekçesinde dikkat çekici ifadelerle yönetime kongre kararı alma çağrısı yaptı. Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün de uzun süredir kongre çağrısı yaptığı Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, seçimli kongreye gitmeyip futbol şubesini yönetim dışından isimlerle yeniden oluştururken, Karas gibi huzursuz olan başka yöneticilerin de istifa edebileceği belirtiliyor. Cem Karas, istifa dilekçesinde, "Sayın başkanım, sayın yönetim kurulu üyeleri, bugüne kadar gerek taraftarı, gerek şube başkanı ve gerekse yönetim kurulu üyesi olarak gönülden bağlı olduğum, maddi ve manevi anlamda zaman ve katkı sağlayarak her türlü zorluklarla, engellerle mücadele ederek değerli yöneticilerle tüm enerjimi vererek kulübümün her alanda ve anlamda daha başarılı olması için uğraştığım ve güzel işlere imza attığımı bildiğim Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki yönetim kurulu üyeliğimden bugün ayrılıyorum. Bu ayrılış sadece yönetim kurulu üyeliğimden ayrılış olup, taraftar ruhum ve gönül bağım elbette ki devam etmektedir. Bu gönül bağı ile kulübümüzün değerli taraftarlarının ve camiamızın dile getirilmesini arzu ettikleri birkaç hususu yoğun olarak gelen çağrılarına daha fazla sessiz kalamayarak sizlerle paylaşmayı görev addediyorum" dedi.

"Kulübümüzün özellikle futbol branşında yaşamış olduğu hayal kırıklıkları ve diğer branşlarda yaşanan kurumsal olmayan bu çerçevede profesyonellikten uzaklaşan ve kulübün etik anlayışı ve işleyişinden ayrışan yönetim şekli ve tutumu, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararını almamda önemli etken olmuştur" diyen Karas, "Sayın Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulübümüz için yapmış olduğu fedakarlıkları ve çabaları asla görmezden gelinemez. Bu süreçte hiçbir muhalif grup ya da kişi ile iş birliği içerisinde olmadım, kulüp ve yönetimin menfaatine olmayacak hiçbir oluşumda yer almadım. Diğer taraftan, yaşanan fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları ve yukarıda belirttiğim kurumsallıktan uzaklaşan yönetim şekli nedeniyle, mevcut yönetimin seçime giderek tekrar güven oyu alması ya da yeni bir yönetim kurulunun göreve gelmesinin kulübümüz açısından çok daha değerli olacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.

KONTENJAN KALKTI, GRUP DİŞİNE GÖRE

TFF 3'üncü Lig'de bu sezon 2'nci Grup'ta yer alacak Karşıyaka, 15 takımlı grupta Ege'den Turgutluspor ve Efeler 09 SFK'nın yanı sıra Amasya FK, Elazığspor, Batman Petrol, Anadolu Üniversitesi, Ergene Velimeşe, Hacettepe, Eynesil Bld, Bulvarspor, Pazarspor, Sapanca Gençlikspor, Kelkit Bld, Silifke Bld'yle eşleşti. Futbol Federasyonu bu sezon ligde uygulanan maç kadrosuna 25 yaş ve üzerinde en fazla 10 futbolcu yazılabilmesi kuralında da değişikliğe gitti. Kontenjan engeli kalkarken, 18'den 21 kişiye çıkarılan maç kadrosunda 22 yaş ve altında 6 futbolcu bulundurulacak. 22 yaş ve altında futbolculardan en az 2'si ilk 11'de yer alacak. Maçların ikinci yarılarında yaş sınırı aranmayacak.