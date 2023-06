KSK’de ortak isyan

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'ya haftalardır kongre çağrısı yapan taraftarlar, sosyal medyada isyan bayrağını açtı. "Güçlü bir Karşıyaka için sandık gelsin" diyerek divan kurulunu da göreve davet eden taraftarlar, "KSK Divan Kurulu'nun dikkatine" başlıklı, Karşıyaka Sosyal Medya Platformu imzalı bildiride istifa ya da seçimli kongre çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "111 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü, ülkenin 4'üncü liginde uzak ara şampiyonluğa oynayan takım kurar. Uzak ara, 'Şampiyon' olur. Ligin başında, ortasında, sonunda fark etmez ikincilik her zaman başarısızlıktır. Transfer yasağı döneminde altyapısından yetiştirdiği futbolcularla iki ayrı sezonda, Play- Off yarı finali ve Play-Off finali oynayan Karşıyaka Spor Kulübü'nün transfer yasağını kaldırdırdıktan sonra iki sezon üst üste Play-Off'a bile kalamaması başarısızlık değil skandaldır ve rezilliktir" denildi. Israrla seçimli genel kurul isteyen yeşil-kırmızılılar, yönetimin dikkatini sert bir şekilde çekerken beklentilerinin bir an önce karşılaşmasını istediler.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Taraftarlar bildiriyi, "Bu rezalete ortak olup kulüp tarihinin en karanlık günlerini yaşatan, Karşıyaka forması giymiş çocukların şampiyonluk hayalleriyle oynayıp 1980 model köhne zihniyetle futbolu yönetmeye çalışan ve utanmadan hala Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri A takım binasındaki herkese son sözümüz; Ya istifa edin ya da seçimli kongre kararı alın. Geri sayım başladı" sözleriyle sonlandırdı.