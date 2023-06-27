KSK’de işlem tamam

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfere vakit kaybetmeden başlayan Pınar Karşıyaka, iç transferde iş bitirdi. Yeşil-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da ısrarla istediği takım kaptanı Kenan Sipahi'nin yanı sıra Efe Ergi Tırpancı'yı kadroda tuttu. Sözleşme yenileyen Kenan ve Ergi'nin 2'şer yıl daha yeşilkırmızılı formayı giyeceği açıklandı. Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon 6 yıl sonra geri dönen 28 yaşındaki guard Kenan Sipahi, ligde final oynayan takımda 8.3 sayı, 3.2 ribaund, 4.2 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5.8 sayı, 1.9 ribaund, 2.6 asist ortalamaları tutturmuştu.

TOPLAMDA DÖRT İMZA

Pınar Karşıyaka'ya geçen sezon başında Semt 77 Yalova'dan transfer olan 23 yaşındaki Efe Ergi ise yeşil-kırmızılı ekipte, 11 karşılaşmada kendisine yer bulabildi. Yeşil-kırmızılı yönetim, bu sezon ligde Play-Off Final Serisi'ne kadar yükselip şampiyonluğu rakibi Anadolu Efes'e kaptıran kadrodan daha önce de iki isimle sözleşme uzatmıştı. Kaf-Kaf, Mccollum ile 1, Thomas Akyazılı ile 2 yıllık yeni kontrat yapmıştı. İç transferde toplamda 4 oyuncu ile sözleşme yenileyen Pınar Karşıyaka, dış transferde antrenör Ufuk Sarıca'nın listesi doğrultusunda çalışmalarına hız verecek.