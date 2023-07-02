Karşıyaka’da Namık Barış’a Soma kancası

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Namık Barış Çelik'e talip var. Yeşil-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren ve henüz anlaşma sağlanamayan futbolcuya 2. Lig'in Manisalı temsilcisi Somaspor'un talip olduğu öğrenildi. Barış'ın önceliğinin Karşıyaka olduğu öğrenilirken, yeşilkırmızılı yöntem ile masaya oturmadan diğer taliplerle görüşme yapmayacağı öğrenildi.

GELECEK HAFTA NETLEŞECEK

Sağ ve sol kanatta görev yapan Namık Barış Çelik geçen sezon İzmir temsilcisinde 33 maçta görev yaparken, rakip ağları 5 kez sarstı, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. 2017 yılında Karşıyaka'da profesyonel olan ve başka takımda forma giymeyen Barış, alt yapısında yetiştiği kulüpte 133 mücadelede sahaya çıktı ve 13 kez rakip fileleri havalandırırken 28 golün pasını verdi. Namık Barış Çelik'in Kaf-Kaf'la anlaşamaması durumunda hangi kulübe imza atacağı bayram sonrası netlik kazanması bekleniyor.

KEREM PALA DÖNMEYECEK

Karşıyaka'da geçen sezon ara transfer döneminde Yeşilyurt D.Ç Ofspor'a kiralanan Kerem Pala'nın yuvaya dönmeyeceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki forvet arkası, kadro dışı kaldıktan sonra Karadeniz ekibine geçici transferle gönderilmişti. Öte yandan devre arasında Fatsa Belediyespor'a kiralanan forvet Taha Yeşilbaş ise takıma katılacak.