KAF-KAF’ta Mustafa’ya ‘Süper’ kanca

TFF Üçüncü Lig'de şampiyonluğa ooynayacak kadro oluşturmak için transfer arayışlarını sürdüren Karşıyaka'nın altyapı patentli genç futbolcusu Mustafa Durgun'a Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor talip oldu. Mustafa Durgun'u sezon içinde takip eden İstanbul temsilcisinin Kaf-Kaf'a transfer için 3 milyon TL bonservis önerdiği, yeşil-kırmızılıların ise 7 milyon TL talep ettiği öğrenildi.

METİN PEKER ELAZIĞSPOR'DA

Forvet, sağ kanat ve ofansif orta saha olarak görev yapıp, geçen sezon 3'ü ilk 11'de olmak üzere 11 maçta toplam 218 dakika süre alan 19 yaşındaki futbolcu, az dakika bulmasına rağmen 2 gol attı. Eylül 2018'de Gaziemir FK'da keşfedilerek Karşıyaka altyapısına kazandırılan Moldova doğumlu Mustafa, 2021'de profesyonel yapılıp 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Öte yandan sözleşmesi sona eren Metin Peker, Elazığspor ile prensipte anlaşmaya vardı.