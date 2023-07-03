KSK doludizgin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka, daha önce anlaşmaya vardığı finaldeki rakibi Anadolu Efes'in 20 yaşındaki pivotu Furkan Haltalı'nın transferini resmen duyurdu. Transferin hızlı ekibi bu takviyeyle birlikte gücüne güç katarken kadrosunu baştan aşağı yenileri. Geçen sezona Beşiktaş'ta başlayıp ardından Anadolu Efes'e transfer olan 2.11 boyundaki milli basketbolcu, Efes formasıyla 17 maçta 3.4 sayı, 2.0 ribaund ortalaması yakalamıştı.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

İç transferde daha önce Errick McCollum, Vitto Brown, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Ergi Tırpancı ve Mert Celep'le tekrar anlaşan Pınar Karşıyaka, dış transferde ise 28 yaşında, 1.98 boyundaki NBA patentli forvet Kelan Martin'le sözleşme imzalamıştı. Yeşil-kırmızılıların takviye çalışmalarının sürdüğü bildirilirken bu hafta içerisinde görüşmelerin süreceği gelen haberler arasında.