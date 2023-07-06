KSK’de şirket krizi

İzmir'in köklü ekibi Karşıyaka'da yönetimin kurduğu iddia edilen şirket ortalığı karıştırdı. Kaf-Kaf'ta Başkan Büyükkarcı ve 2'nci Başkan Serkan Ergüven kontrolünde büyük yetkilerle kurulduğu ortaya çıkan Karşıyaka Sportif Ticaret Anonim Şirketi tartışma yarattı. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Haziran'daki sayısında kuruluş bilgileri yayınlanan, yönetimine 1 yıllığına Turgay Büyükkarcı ve Serkan Ergüven'in getirildiği 50 bin TL sermayeli süresiz anonim şirketin amaç ve konuları arasında Karşıyaka'nın futbol takımının sportif, hukuki, ekonomik faaliyetlerini yürütme, ortaklık ve yönetimi devretme, gerekli gördüğü takdirde varlıkları kiralama ve devralma gibi çok önemli maddeler yer aldı.

KONUNUN YERİ KONGRE

Olağan genel kurula 2 yıl olmasına rağmen Karşıyaka'da başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kongre onayına sunmadan, camiayla paylaşmadan kulübün tüm sportif ve mali haklarını devralabilecek bir şirket kurduğunu söyledi. Ergüllü, "Taraftarımız şirketleşmeye karşı olduğunu açıkca belirtti. Bunların gündeme gelmesi gereken yer kongredir" derken taraftar gruplarından da iddialarla ilgili büyük tepki geldi.

YÖNETİM YALANLADI

Karşıyaka yönetimi de camiada tartışılan Karşıyaka Sportif Ticaret Anonim Şirketi'yle ilgili açıklama yaparak kulübün şirketleşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Açıklamada, "Yüzde 100'ü yani tamamı kulübümüze ait bir şirket kurulmuştur. Şirketin amacı her türlü ticari (kulüp forması hediyelik ,araç eşya vs) işlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi mükellefiyetine tabi olması ve bu mükellefiyetlerden kulübü uzak tutmaktır. Şirketleşme konusunun muatabı bu yönetim değildir. Karşıyaka spor kulübü Karşıyaka halkınındır. Stat arazisi kutsalımızdır" denildi.