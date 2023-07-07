Mazlum Demir KSK’de

TFF 3. Lig'de kulüpteki tartışmaların gölgesinde transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka, Bucaspor 1928'den tecrübeli stoper Mazlum Demir'le söz kesti. Menemen FK altyapısında yetişen 32 yaşındaki futbolcu, Nazilli Belediyespor, Amed Sportif, Batman Petrolspor, Edirnespor ve Kocaelispor'da da forma giydi. Bucaspor 1928'le sözleşmesi süren Mazlum'un bonservisini alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sezonun son haftalarında gördüğü kartlar nedeniyle takımı kritik haftalarda yalnız bıraktığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan deneyimli savunmacının Kaf-Kaf'a önümüzdeki hafataya kadar resmi imzayı atması öngörülüyor. Dış transferde şimdiye kadar Belediye Kütahyaspor'dan stoper Erdinç ve 52 Orduspor FK'dan orta saha Sefa Küpeli'ye resmi imza attıran Karşıyaka'da Mazlum'un takıma katılmasıyla sezonun üçüncü transferi gerçekleşmiş olacak.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER OLACAK

İç transferde golcü Fatih Taşdelen'le sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılılar, listesindeki Karaman FK'dan sol kanat Akın Akman, Kastamonu'dan Halil Yılmaz ile ise anlaşamadı. Kaf-Kaf'ta Metin Peker'in Elazığspor'la anlaşırken, 9 sezon forma giydikten sonra geçen yıl lig bitmeden ayrılan Mustafa Aşan ise Yozgat Bld Bozokspor'a imza attı.