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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf’tan golcü atağı

Kaf-Kaf’tan golcü atağı

Yeni sezona iddialı başlayan KSK, Düzce’den Yasin Ozan ile söz kesti

Kaf-Kaf’tan golcü atağı

TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor. Yeşil-kırmızılılar son olarak Düzcespor'dan 32 yaşındaki gurbetçi golcü Yasin Ozan ile anlaştı. Bir süredir oyuncuyu takip eden yeşilkırmızılı kurmaylar, geçtiğimiz gün oyuncu ile masaya oturarak söz kesti. Gelecek sezon da gol yollarında sıkıntı çekmek istemeyen İzmir ekibi, transferde hata yapmak istemiyor.

SANTRFOR SAYISI 3'E ÇIKACAK

Emre Gemici'nin sözleşmesinin sürdüğü ileri uçta Fatih Taşdelen'le de yeniden anlaşan İzmir ekibinde Yasin Ozan'ın gelişiyle kadrodaki santrfor sayısı 3'e çıktı. Kariyerine Almanya'da başlayıp 2014'te Orduspor'a transfer olan 32 yaşındaki Yasin, daha önce üst liglerde Gaziantep FK, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Altınordu ve Uşakspor formalarını giydi. Yıldız futbolcu geçen sezon Düzcespor formasıyla 2. Lig'de çıktığı 35 maçta 13 gol attı.

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