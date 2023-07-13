Karşıyaka’da isyan var

KARŞIYAKA'DA 18 Temmuz Salı günü yapılması planlanan Mali Genel Kurul öncesi tansiyon gittikçe yükseliyor. Yeşil-kırmızılı ekipte başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetime daha önce yazılı olarak seçimli genel kurul çağrısı yapan taraftarlar, önceki gün de protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Karşıyaka Taraftar Derneği Başkanı Okan Kırmacı'nın çağrısıyla Karşıyaka'daki Osmanbey Parkı'nda toplanan binlerce yeşil-kırmızılı taraftar, Karşıyaka'da yapımı yılan hikayesine dönen stat arazisine yürüdü.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen yürüyüşe, "Yönetim istifa" sesleri gür bir şekilde dile getirildi.

YÜRÜYÜŞ sonunda ortak basın açıklaması yapılırken, "Amacımız Karşıyaka'mızın başarısı. Bizler taraftarın sesi olmak zorunda olan her zaman doğruları savunmak durumunda olan kişileriz. Mali genel kurula çok az bir süre kaldı. Bugün bir kez daha en gür şekilde Turgay başkana ve yönetimine sesleniyoruz. Ya bırakın gidin, ya sandığı getirin. Bu kulübün önünü açın. Bizi ibra işleri ile önerge vermelerle uğraştırmayın. Delikanlı olun, Karşıyakalı olun. Taraftarın ayak sesini duyun, kendinize gelin" ifadeleri kullanıldı. Taraftarlar ayrıca stat projesinin de bir an önce hayata geçirilmesini istediler.