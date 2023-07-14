Kaf-Kaf’tan yoğun mesai

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Karşıyaka'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu 52 Orduspor'dan orta saha oyuncusu Sefa Küpeli, Belediye Kütahyaspor'dan savunma oyuncusu Erdinç Çepoğlu, Van Spor'dan kaleci Haydar Yılmaz ve Kırklarelispor'dan orta saha oyuncusu Emre Keleşoğlu ile güçlendiren yeşil-kırmızılılarda kurmaylar, zirve hedefledikleri sezonda büyük oynuyor. Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu Ayhan Gültekin iç ve dış transferde temasların tüm hızıyla sürdüğünü belirtirken, sol kanat, sağ ve sol bek, orta saha ve stoper pozisyonlarına takviye için çalıştıklarını söyledi.

HEDEF DİREKT ŞAMPİYONLUK

Gültekin, "İmza aşamasına geldiğimiz isimler var. Taraftarların gurur duyacağı bir takım kuracağız. Kadronun yüzde 90'ını oluşturduk. Birkaç takviye ile transferi noktalayıp artık rakiplere cevabımızı sahada vereceğiz. Play-Off oynamak aklımızda yok. Direkt şampiyonluk için takım kuruyoruz" ifadelerini kullandı.