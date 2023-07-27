Karşıyaka’da kriz çözüldü

TFF 3. Lig'de kulüpte 12 Ağustos'taki olağanüstü kongre süreci nedeniyle transferde beklemeye geçen Karşıyaka'da sorun çözülürken imzalar yeniden başladı. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi önceki gün, "Yalnız bırakılıyoruz" açıklaması yaparken, şubede görev yapan Ayhan Gültekin ve Osman Dal, seçime tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü'yle bir araya geldi. Başkan Büyükkarcı ve yönetimden futbol şubede transfer görüşmeleri yapabilmek için vekaletname alan Ergüllü, iki isimle konuşup sorunları çözdü. Ergüllü yönetiminde transfere yeniden başlayan Karşıyaka, Çorumspor'dan cuma günü anlaşıp takımla antrenmanlara başlattığı sol kanat Enes Nalbantoğlu'nun bonservisini aldı.

İKİ İMZA GELDİ

Yeşil-kırmızılılar kaleye Haydar Yılmaz'dan sonra ikinci takviye olarak geçen sezon aynı gruptaki Belediye Kütahyaspor'da 31 maçta fileyi koruyan 28 yaşındaki Hasan Sürmeli'yle anlaştı. Karşıyaka'nın 8'inci transferi olan Hasan da imza atacak.