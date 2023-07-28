KSK’de ipler gerildi

Karşıyaka'da 12-13 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi mevcut yönetim ve muhalif grup arasında ipler yine gerildi. Kongreye tek aday olarak girmeye hazırlanan İlker Ergüllü, görevi bırakacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı'ya imza yetkileri ve kombine satışları konusunda tepki gösterdi. Büyükkarcı ve yönetiminin halen basketbol takımı için kombine bilet satarak para topladığını söyleyen Ergüllü, "Kongre sürecinde idari boşluk oluşmaması için yetki istedik ama yalnız futbol şubesiyle ilgili para ödeme vekaleti verdiler" dedi.

ASLA TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Ergüllü, "Kimin ne alacağı var, sözleşmesi ne bilmiyoruz. Türk Ticaret Kanunu'nda yeri olmayan bir şekilde kripto parayla ödemeler yapılmış, bunların halen karşılığı yok ama kim ne aldı ne alacak belli değil. Basketbol ve voleybolla ilgili hiçbir bilgimiz veya yetkimiz yok. Borç ne, bütçe ne, FIBA'ya olan acil yükümlülükler ne belirsiz. Sezonun başarısız geçip hedef olmamızı istiyorlar ama bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sponsorlarımızla, yönetimimizle 13 Ağustos'ta gümbür gümbür geleceğiz" dedi.

HASAN SÜRMELİ DE İMZALADI

Karşıyaka, dış transferde Çorum FK'dan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'nun ardından Belediye Kütahyaspor'dan 28 yaşındaki kaleci Hasan Sürmeli ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Enes ve Hüseyin'e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.