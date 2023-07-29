KSK’ye sponsor müjdesi

İZMİR'İN köklü temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurula tek aday olarak girmesi beklenen İlker Ergüllü, ekibiyle birlikte futbol ve voleybol şubeleri için dev sponsorluk anlaşmaları imzalamaya hazırlanıyor. Ergüllü ve kurmaylarının, İzmir'in iki güçlü markasıyla sponsorluk için şimdiden anlaştığı öğrenildi. Futbol takımı sponsorluğundan Karşıyaka'nın kasasına yeni sezonda en az 30 milyon TL'lik kaynak girecek. Ergüllü ve yönetiminin kendi oluşturacakları bu rakamın üzerinde mali desteğin tamamını da kulübe hibe edecek.

FUTBOL ŞUBEDE YENİ KRİZ

KONGRE öncesi tartışmaların da bitmediği Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetim dışından daha önce göreve getirdiği Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin ve Osman Dal, görevi bırakma arifesine gelip ardından vazgeçti. Başkan Büyükkarcı'nın aday olmayacağını belirtmesi sonrası yetki karmaşasının yaşandığı Karşıyaka'da Gültekin ve Dal'ın dün ayrılık kararı aldı. Ergüllü ve ekibi bunun üzerine pazartesi başlayacak Bolu kampına eski yöneticilerden Ziyanur Hasbay ve Oktay Yeşil'in gitmesini istemesine Başkan Büyükkarcı'nın veto koyduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Büyükkarcı'ya cephe alan taraftarlar, sosyal medyada sert açıklamalar yaparken transferleri yapıp takımı kuran Gültekin ve Dal'ın kongreye kadar görevi sürdürecekleri öğrenildi.

BÜYÜKKARCI'DAN İDDİALARA TEPKİ

Karşıyaka'da daha önce kongerede yeniden aday olmayacağını açıklayan Başkan Turgay Büyükkarcı günler sonra açıklama yaptı. İlker Ergüllü'ye futbol şubesinin harcamalarıyla ilgili vekalet veren Büyükkarcı, "Aday yönetimin transfer ve ödeme yapmasının önünde hiç bir engel yoktur. İsterlerse kulüpten alacaklı olurlar ya da bağış yaparlar, yanlış algı yapıyorlar. 'Kombine almayın biz gelince ucuz yapacağız' demek büyük Karşıyaka taraftarını tanımamaktır. Son 5 yılda kulüp nereden nereye geldi herkesin malumu. Büyük sıkıntılar bitince talip olunması normal ama bu nefret dili anormal" dedi.