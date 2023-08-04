Karşıyaka’ya iki müjde geldi

Kongre sürecine kilitlenen Karşıyaka'da yapılandırma kapsamına alınıp 31 Temmuz'da yatırılmayan kulübün vergi borcunun ilk taksidi ödendi. Turgay Büyükkarcı başkanlığındaki mevcut yeşil-kırmızılı yönetim, ödeme süreci bugün mesai bitimine kadar uzatılan borcun 1.4 milyon TL'ye yakın tutardaki ilk taksidini yatırarak borç yapılandırmasının bozulmasının önüne geçti.

KRİPTO PARA KRİZİ BİTTİ

Özel bir borsa aracılığıyla çıkarılarak alacaklı futbolcu, yerli basketbolcu, antrenör ve voleybolcular ile personele de dağıtılan kripto paralarla ilgili sıkıntılar da çözülmeye başladı. Ellerindeki kripto paraların ilk fazını 12 Temmuz'da satmalarına rağmen ödeme bir türlü hesaplarına geçmeyen futbolculara ödemeler yapılmaya başladı. Bazı futbolcular, çalışanlar ve yöneticilerin sattıkları kripto paraların nakite çevrilip hesaplarına yattığı öğrenildi.