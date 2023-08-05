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Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka altyapıda atakta

Pınar Karşıyaka altyapıda atakta

Pınar Karşıyaka altyapıda atakta

PINAR Karşıyaka ismiyle yıllardır Basketbol uğraştı Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, spor okullarıyla da gençlerin basketbolda gelişimlerine katkı sağlıyor. Pınar Karşıyaka Altyapı Sorumlusu Emrah Akman, spor okullarında 6 yaşından itibaren çocukları kabul etmeye başladıkları belirtti.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyesi ile yaptıkları iş birliği ile ligde Bornova Belediyesi Karşıyaka olarak mücadele ettiklerini hatırlatan Akman, "Basketbol Gençler Ligi'nden sonra direkt Süper Lig'de süre bulamıyordu. Burada Türkiye Basketbol Ligi oyuncusu olup, hırslanıp başka kulüplere transfer olan oyuncularımız da oldu. Altyapıdan çıktıktan sonra oyuncularımızın Türkiye Basketbol Ligi'nde pişmesi için oyuncu havuzunu doldurmamız gerekiyor. Yurt dışından gelecek oyuncular yerine 4 sene sonra bir kanunla benchte minimum 3-4 oyuncumuzun altyapılardan yetişir şekilde yer almasını sağlayacak yasa çıkarıp, bunları değerlendirmemiz lazım" dedi.

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