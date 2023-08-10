KSK’de yönetim şekilleniyor

Karşıyaka'da 12 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yeni yönetim büyük oranda belli oldu. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yeniden adaylık kararı almadığı, tek listeyle gidilmesi beklenen kongre öncesi yönetimi devralmaya hazırlanan İlker Ergüllü, mali olarak çok güçlü bir ekip oluşturdu. Camianın etkili ismi Nazım Torbaoğlu'nun dışarıdan desteklediği yönetim listesinde Volkan Sintaç, Cenk Karace, Azat Yeşil, Gökhan Şensan, Tamer Ustaoğlu, Mustafa Taşova, Ayhan Gültekin, Mustafa Karabağlı, Veysi Kubba, Serdar Işıldar, Ziyanur Hasbay, Berrin Baysak gibi kulüpte önceki dönemlerde yöneticilik yapmış isimler ve iş insanları yer alıyor. Tarihin en güçlü yönetimini oluşturmaya çalışıp ekibiyle dün toplantı yapan Ergüllü, listeye son şeklini yarın vererek divan kuruluna sunacak.